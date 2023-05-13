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تقرير امريكي: نساء "داعش" في الهول يستخدمن الأطفال "كأدوات جنسية" من أجل التكاثر

دوليات

2023-05-13 | 02:42
تقرير امريكي: نساء &quot;داعش&quot; في الهول يستخدمن الأطفال &quot;كأدوات جنسية&quot; من أجل التكاثر
2,703 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

قال مسؤولون في شمال شرق سوريا لـصحيفة "المونيتور" الأميركية إن النساء في معسكرات الاعتقال الخاصة ببقايا تنظيم "داعش" الارهابي يجبرون الصبية الصغار على ممارسة الجنس مع النساء من أجل الحمل كجزء من حملة داعش المزعومة "للخروج والتكاثر".

وذكر تقرير للصحيفة، ان عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب وزوجاتهم الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" من جميع أنحاء العالم غير مرغوب فيه من قبل بلدانهم الأصلية وما يقرب من 23000 طفل أجنبي من كلا الجنسين محكوم عليهم بحياة من النسيان والاعتقال والبؤس الدائم. عندما يصلون إلى سن البلوغ، يتم تكريم الأولاد بصرف النظر عن أمهاتهم، المحتجزات في مخيمات الهول وروج سيئة السمعة، على أساس أنهم عرضة للتلقين، وعرضة للعنف واستخدامهم كـ "أدوات جنسية".

وأضاف التقرير، تم إجبار صالح، وهو من البلقان، على ممارسة الجنس مع نساء أكبر سناً من داعش، وفقًا لاثنين من مديري المخيم الذين عرفا نفسيهما باسم باور وآلان. تم إحضار صالح إلى المركز قبل ثلاثة أشهر من الهول. قال باور في مقابلة أجريت معه مؤخرًا في أوركيش: "أخبر معلمه أنه تم استخدامه من قبل نساء داعش لممارسة الجنس، لتلقيحهن، وأخبرتنا معلمته بذلك". "يمكنني أن أؤكد لكم أنه ليس الوحيد".

كرر أكثر من ستة مسؤولين في شمال شرق سوريا الادعاء بأن نساء داعش المحتجزات في المخيمات يجبرن الذكور البالغين على ممارسة الجنس.

أوضحت نوجين ديريك، القائدة الكردية السورية المخضرمة التي قاتلت الجهاديين في معارك متعددة ويتحمل المسؤولية الكاملة عن معسكرات داعش، "لدينا معلومات من مخبرينا عن ولادة أطفال جدد في المخيمات وإخفائهم من قبل أمهاتهم". قالت: "هذه أوامر داعش".

وبحسب التقرير فإن الأولاد، بمساعدة أمهاتهم، يعيدون تنشيط "أشبال الخلافة"، جيش المقاتلين الصبيان الذي استخدمه تنظيم داعش في عمليات قطع الرؤوس العلنية وغيرها من أعمال المذابح المروعة. وأشار ديريك: "إنهم يستهدفون التدريب باستخدام السيوف والأدوات الحادة، ويتدربون في الجودو، ويخفون أنفسهم بالشادور والنقاب". أمهاتهم يغسلون أدمغتهم. لذلك لدينا قواعد للفصل بين الأولاد عندما يبلغون 12 عامًا أو نحو ذلك أو إذا كانوا يتصرفون بعنف. وأضاف القائد، "كانت هناك عدة قطع للرؤوس في المعسكر". "ليس لدينا خيار آخر".

وانتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بشدة سياسة السلطات الكردية السورية بفصل الأطفال عن أمهاتهم ووصفتها بأنها غير قانونية وغير أخلاقية.

لم يتمكن المسؤولون الأكراد السوريون من تقديم أدلة مصورة لأطفال حديثي الولادة نتيجة لحملة داعش المزعومة "للخروج والتكاثر". قال مسؤول في قسد رفض الكشف عن اسمه للمونيتور إن الأطفال كان من الصعب تصويرهم لأنهم "يستخدمون قابلات لتوليدهم وإخفائهم في الخيام". وأضاف المسؤول: "المخبرون خائفون جدًا من التقاط الصور خوفًا من اكتشافهم".

تم فصل عشرات الآلاف من نساء وأطفال داعش عن المقاتلين البالغين ووُضعوا في الهول وروج. كانت الكثيرات منهن حوامل بالفعل.

قالت ليتا تايلر، المديرة المساعدة للأزمة: "إن لف هذه المراكز بشريط" مركز إعادة التأهيل "لا يغير حقيقة أن فصل الأولاد قسرًا عن أمهاتهم واحتجازهم هناك إلى أجل غير مسمى، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة على الإطلاق، أمر غير قانوني". وقسم النزاعات في هيومن رايتس ووتش شارك في تأليف تقرير مفصل عن ظروف اعتقال أطفال الجهاديين بناء على مقابلات أجريت مع محتجزي المعسكر.

ووصف التقرير البيئة بأنها "مهينة ومهددة للحياة" ولاحظ أن "الأوضاع أسوأ في السجون ومراكز الاحتجاز المؤقتة حيث تحتجز قوات سوريا الديمقراطية ما يصل إلى 1000 معتقل من حوالي 20 دولة".
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