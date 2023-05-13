تقرير امريكي: نساء "داعش" في الهول يستخدمن الأطفال "كأدوات جنسية" من أجل التكاثر

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
16
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
16
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
06:00 AM
الى
06:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن قرب إبرام صفقة جديدة لبرشلونة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455846-638195570662932861.jpg
تقرير امريكي: نساء "داعش" في الهول يستخدمن الأطفال "كأدوات جنسية" من أجل التكاثر
دوليات
2023-05-13 | 02:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/42/كرار-جاسم
2,703 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
قال مسؤولون في شمال شرق سوريا لـصحيفة "المونيتور" الأميركية إن النساء في معسكرات الاعتقال الخاصة ببقايا تنظيم "داعش" الارهابي يجبرون الصبية الصغار على ممارسة الجنس مع النساء من أجل الحمل كجزء من حملة داعش المزعومة "للخروج والتكاثر".
وذكر تقرير للصحيفة، ان عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب وزوجاتهم الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" من جميع أنحاء العالم غير مرغوب فيه من قبل بلدانهم الأصلية وما يقرب من 23000 طفل أجنبي من كلا الجنسين محكوم عليهم بحياة من النسيان والاعتقال والبؤس الدائم. عندما يصلون إلى سن البلوغ، يتم تكريم الأولاد بصرف النظر عن أمهاتهم، المحتجزات في مخيمات الهول وروج سيئة السمعة، على أساس أنهم عرضة للتلقين، وعرضة للعنف واستخدامهم كـ "أدوات جنسية".
وأضاف التقرير، تم إجبار صالح، وهو من البلقان، على ممارسة الجنس مع نساء أكبر سناً من داعش، وفقًا لاثنين من مديري المخيم الذين عرفا نفسيهما باسم باور وآلان. تم إحضار صالح إلى المركز قبل ثلاثة أشهر من الهول. قال باور في مقابلة أجريت معه مؤخرًا في أوركيش: "أخبر معلمه أنه تم استخدامه من قبل نساء داعش لممارسة الجنس، لتلقيحهن، وأخبرتنا معلمته بذلك". "يمكنني أن أؤكد لكم أنه ليس الوحيد".
كرر أكثر من ستة مسؤولين في شمال شرق سوريا الادعاء بأن نساء داعش المحتجزات في المخيمات يجبرن الذكور البالغين على ممارسة الجنس.
أوضحت نوجين ديريك، القائدة الكردية السورية المخضرمة التي قاتلت الجهاديين في معارك متعددة ويتحمل المسؤولية الكاملة عن معسكرات داعش، "لدينا معلومات من مخبرينا عن ولادة أطفال جدد في المخيمات وإخفائهم من قبل أمهاتهم". قالت: "هذه أوامر داعش".
وبحسب التقرير فإن الأولاد، بمساعدة أمهاتهم، يعيدون تنشيط "أشبال الخلافة"، جيش المقاتلين الصبيان الذي استخدمه تنظيم داعش في عمليات قطع الرؤوس العلنية وغيرها من أعمال المذابح المروعة. وأشار ديريك: "إنهم يستهدفون التدريب باستخدام السيوف والأدوات الحادة، ويتدربون في الجودو، ويخفون أنفسهم بالشادور والنقاب". أمهاتهم يغسلون أدمغتهم. لذلك لدينا قواعد للفصل بين الأولاد عندما يبلغون 12 عامًا أو نحو ذلك أو إذا كانوا يتصرفون بعنف. وأضاف القائد، "كانت هناك عدة قطع للرؤوس في المعسكر". "ليس لدينا خيار آخر".
وانتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بشدة سياسة السلطات الكردية السورية بفصل الأطفال عن أمهاتهم ووصفتها بأنها غير قانونية وغير أخلاقية.
لم يتمكن المسؤولون الأكراد السوريون من تقديم أدلة مصورة لأطفال حديثي الولادة نتيجة لحملة داعش المزعومة "للخروج والتكاثر". قال مسؤول في قسد رفض الكشف عن اسمه للمونيتور إن الأطفال كان من الصعب تصويرهم لأنهم "يستخدمون قابلات لتوليدهم وإخفائهم في الخيام". وأضاف المسؤول: "المخبرون خائفون جدًا من التقاط الصور خوفًا من اكتشافهم".
تم فصل عشرات الآلاف من نساء وأطفال داعش عن المقاتلين البالغين ووُضعوا في الهول وروج. كانت الكثيرات منهن حوامل بالفعل.
قالت ليتا تايلر، المديرة المساعدة للأزمة: "إن لف هذه المراكز بشريط" مركز إعادة التأهيل "لا يغير حقيقة أن فصل الأولاد قسرًا عن أمهاتهم واحتجازهم هناك إلى أجل غير مسمى، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة على الإطلاق، أمر غير قانوني". وقسم النزاعات في هيومن رايتس ووتش شارك في تأليف تقرير مفصل عن ظروف اعتقال أطفال الجهاديين بناء على مقابلات أجريت مع محتجزي المعسكر.
ووصف التقرير البيئة بأنها "مهينة ومهددة للحياة" ولاحظ أن "الأوضاع أسوأ في السجون ومراكز الاحتجاز المؤقتة حيث تحتجز قوات سوريا الديمقراطية ما يصل إلى 1000 معتقل من حوالي 20 دولة".
المحرر:
كرار جاسم
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض
دوليات
38.71%
15:32 | 2023-05-12
وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض
15:32 | 2023-05-12
النتائج الكاملة لقرعة كأس آسيا 2023: العراق رفقة اليابان وإندونيسيا وفيتنام
رياضة
23.18%
07:31 | 2023-05-11
النتائج الكاملة لقرعة كأس آسيا 2023: العراق رفقة اليابان وإندونيسيا وفيتنام
07:31 | 2023-05-11
افتتاح معبر جديد بين العراق وتركيا.. هذه تفاصيله
محليات
19.15%
05:12 | 2023-05-11
افتتاح معبر جديد بين العراق وتركيا.. هذه تفاصيله
05:12 | 2023-05-11
تظاهرات للمسيحيين وسط بغداد دعما لساكو بعد الاتهامات (صور)
محليات
18.97%
11:47 | 2023-05-12
تظاهرات للمسيحيين وسط بغداد دعما لساكو بعد الاتهامات (صور)
11:47 | 2023-05-12
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-13
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-13
Biotic
اهمية واقي الشمس في الصيف - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-12
Biotic
اهمية واقي الشمس في الصيف - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-12
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-11
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-13
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-13
Biotic
اهمية واقي الشمس في الصيف - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-12
Biotic
اهمية واقي الشمس في الصيف - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-12
لقطات
ملفات تدعم التفاوض على الحصص المائية | علناً
05:00 | 2023-05-12
لقطات
ملفات تدعم التفاوض على الحصص المائية | علناً
05:00 | 2023-05-12
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-11
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تمهد وثيقة الدم لعودة الصدر إلى العملية السياسية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.