انتخابات تركيا.. ضبط 41 ورقة اقتراع "مزورة" لخصم أردوغان

CHP Konya Derbent ilçe başkanı Salih Çakıllıkoyak, Kemal Kılıçdaroğlu’na mühür basılmış oy pusulalarıyla yakalandı. Çakıllıkoyak hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı. pic.twitter.com/wbdeg13Lke
— Sabah (@sabah) May 12, 2023
CHP Konya Derbent ilçe başkanı Salih Çakıllıkoyak, Kemal Kılıçdaroğlu’na mühür basılmış oy pusulalarıyla yakalandı. Çakıllıkoyak hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı. pic.twitter.com/wbdeg13Lke