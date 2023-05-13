زلزال بقوة 5,1 درجة يضرب جنوب اليابان

وقالت الدائرة إنه لا يوجد هناك خطر لوقوع تسونامي جراء هذا الزلزال.وأضافت أنه تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي من اليوم السبت، مشيرة إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترا تحت الماء.ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.