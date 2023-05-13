بصواريخ بريطانية.. موسكو تتهم كييف بالهجوم على اهداف مدنية

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة "فرانس برس" إن "صواريخ جو-جو من طراز ستورم شادو التي زودت المملكة المتحدة نظام كييف بها تم استخدامها لتنفيذ الضربة، على الرغم من تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن يتم استخدامها ضد أهداف مدنية".وأشارت إلى أن "الهجوم ليل الجمعة استهدف مصنعين مدنيين، مضيفة أن "مباني سكنية قريبة تضررت، وأصيب مدنيون بجروح، بينهم 6 أطفال".وأوضحت الوزارة أنها "أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "سو-24" كانت تحمل هذه الصواريخ، وطائرة حربية من طراز "ميغ-29".يذكر أن الحكومة البريطانية كانت أعلنت الخميس عزمها إرسال صواريخ "ستورم شادو" إلى أوكرانيا.لتكون بذلك بريطانيا أول دولة تقوم بتزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى، في خطوة اعتبرتها روسيا "شديدة العدائية من جانب لندن".ويطلق هذا الصاروخ من الجو وهو "مصمم لتلبية المتطلبات الملحة للهجمات المخطط لها مسبقاً ضد أهداف ثابتة عالية القيمة"، بحسب الشركة المصنعة.