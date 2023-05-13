بقيمة 40 مليون دولار.. اليابان تزود أوكرانيا بمعدات طاقة

وذكرت Ukrenergo عبر "تلغرام" أن "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ستمد أوكرانيا بمعدات مخصصة لمحطات المحولات الفرعية للطاقة الكهربائية بقيمة 40 مليون دولار، وأنه من المقرر تسليم أول شحنة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتستمر عمليات التسليم حتى العام 2025، وفقا لمدة تصنيع هذه المعدات".وأضافت، أن "الحكومة اليابانية قدمت مساعدة طويلة الأمد لدعم نظام الطاقة في أوكرانيا، في إطار اتفاقية المنح بين الحكومة الأكرانية ووكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تلقت من وكالة "جايكا" ما يزيد عن 30 مولدا كهربائيا حتى اللحظة، وتعتبر هذه المولدات آلية أمان للمحطات الفرعية في حالة استئناف عمليات القصف.ووقعت في شهر مارس 2023 اتفاقية منحة بقيمة 22.44 مليار ين ياباني "حوالي 170 مليون دولار"، لتمويل برنامج الإنعاش الطارئ في أوكرانيا.