إسرائيل تتوعد باستهداف "المزيد" من قادة الجهاد الفلسطينية

وذكر هاليفي خلال اجتماع لتقييم الأوضاع والمصادقة على "خطط هجومية مستقبلية"، أن مواصلة حركة الجهاد إطلاق الصواريخ "يسمح لنا بمواصلة عمليات استهداف القادة والغارات بشكل دقيق ومتصاعد مثلما نفذنا في الأيام الأخيرة".وأضاف: "نحن مستعدون لمواصلة الإجراءات المضادة والهجمات المستهدفة بدقة".وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد حركة الجهاد في غزة سمّاها "السهم الواقي"، منذ فجر الثلاثاء الماضي.وأدت العملية إلى اغتيال 6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد، وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 300 هدف للحركة.من جانبها، أعلنت "سرايا القدس"، أنها ستواصل إطلاق الصواريخ، مع دخول المواجهة يومها الخامس.