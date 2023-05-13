باستثناء هذه الرحلات.. السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي

وذكر بيان الهيئة: "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران العادية بعد اندلاع صراع عسكري بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.