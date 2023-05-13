باستثناء هذه الرحلات.. السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
28
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حسم مصير حكيمي في باريس سان جيرمان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455895-638195912957967576.jpg
باستثناء هذه الرحلات.. السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي
دوليات
2023-05-13 | 12:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
322 مشاهدة
أعلنت هيئة الطيران المدني في السودان، اليوم السبت، تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام حركة الطيران حتى 31 مايو/ أيار.
وذكر بيان الهيئة: "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".
وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران العادية بعد اندلاع صراع عسكري بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض
دوليات
39.31%
15:32 | 2023-05-12
وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض
15:32 | 2023-05-12
ولد في الزبير وامتدت مسيرته 60 عاماً.. محطات "الصوت الجريح"
دوليات
23.17%
16:37 | 2023-05-12
ولد في الزبير وامتدت مسيرته 60 عاماً.. محطات "الصوت الجريح"
16:37 | 2023-05-12
تحذير اقتصادي من "مأزق مالي" ينتظر العراق: ستبدأ ملامحه العام المقبل
اقتصاد
18.92%
03:12 | 2023-05-13
تحذير اقتصادي من "مأزق مالي" ينتظر العراق: ستبدأ ملامحه العام المقبل
03:12 | 2023-05-13
تظاهرات للمسيحيين وسط بغداد دعما لساكو بعد الاتهامات (صور)
محليات
18.61%
11:47 | 2023-05-12
تظاهرات للمسيحيين وسط بغداد دعما لساكو بعد الاتهامات (صور)
11:47 | 2023-05-12
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-13
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-13
Biotic
اهمية واقي الشمس في الصيف - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-12
Biotic
اهمية واقي الشمس في الصيف - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-12
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
52 دقيقة
عراقيات ينافسن الرجال في أصعب المهن - حلقة ١ | الموسم ٥
16:00 | 2023-05-09
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-13
اسرار الفلك
من ١٣ الى ١٩ أيار ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-05-13
Biotic
اهمية واقي الشمس في الصيف - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-12
Biotic
اهمية واقي الشمس في الصيف - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ ايار ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-05-12
لقطات
ملفات تدعم التفاوض على الحصص المائية | علناً
05:00 | 2023-05-12
لقطات
ملفات تدعم التفاوض على الحصص المائية | علناً
05:00 | 2023-05-12
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
علناً
المخاوف من ابقاء القطاع الزراعي على حاله - الحلقة ٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
بعد التحري
شبكة الاعلام العراقي .. محاصصة ما بين صوت الحكومة والشعب - الحلقة ٣ | الموسم 3
15:30 | 2023-05-11
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
Morning Live
صنع في العراق..عنوانٌ افتقدناه - الحلقة ١٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
ناس وناس
الديوانية .. قضاء الشامية - الحلقة ١٣ | الموسم 6
05:00 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
حب أبيض وأسود
برومو حب أبيض وأسود | رمضان ٢٠٢٣
03:50 | 2023-05-11
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
صمون وزعتر
أكل كلش طيّب - حلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2023-05-10
أبراج ٢٠٢٣
أبراج ٢٠٢٣
توقعات العام الجديد
تفقد برجك الآن
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تمهد وثيقة الدم لعودة الصدر إلى العملية السياسية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية Kids
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.