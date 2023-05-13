من جديد.. الفصائل الفلسطينية تطلق صواريخ تجاه إسرائيل

وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات متتالية استهدف اوفاكيم وسيدروت وإيفيم ونتيفوت ومعبر كرم ابو سالم.وأطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ تجاه أهداف في البحر المتوسط.كما استهدفت الصواريخ الفلسطينية عددا مستوطنات غلاف غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 1200، 950 منها اجتازت حدود قطاع غزة.