سوريا.. تمديد إذن استخدام معبرين إضافيين لإدخال المساعدات لـ 3 أشهر

وقال بسام صباغ، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "بلاده قررت "تمديد الإذن الذي منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 من شهر آب".ووافق الرئيس السوري بشار الأسد في البداية على فتح المعبرين لمدة ثلاثة أشهر بدءا من 13 شباط، بعد أسبوع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.