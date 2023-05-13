التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

أعلنت مصادر فلسطينية، السبت، عن التوصل إلى اتفاق توسطت فيه مصر لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

الى ذلك، قالت مصادر بحسب وكالة "رويترز"، إن "اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في العاشرة بالتوقيت المحلي 19:00 بتوقيت غرينتش".



وجددت فصائل المقاومة الفلسطينية قصفها لاهداف إسرائيلية، مساء اليوم السبت، وسط تعثر جهود الوساطة التي تقوم بها مصر.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات متتالية استهدف اوفاكيم وسيدروت وإيفيم ونتيفوت ومعبر كرم ابو سالم.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 1200، 950 منها اجتازت حدود قطاع غزة.