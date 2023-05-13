ارتفاع مؤشر التضخم في باكستان لأعلى مستوى منذ 59 عاماً

قفز التضخم في باكستان إلى أعلى مستوى له منذ 59 عاماً عند 36.4٪ في أبريل، مما أدى إلى الضغط على القوة الشرائية للمواطنين وسط نمو اقتصادي ثابت تقريباً.

وقبل عام عندما انتهت ولاية حكومة تحريك إنصاف الباكستانية، كان معدل التضخم السنوي 13.4٪ ، والذي ارتفع خلال عام، وهذا يؤكد سوء الإدارة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف.

وأفاد مكتب الإحصاء الباكستاني (PBS)- وكالة جمع البيانات الوطنية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 36.4٪- وهو رقم قد يكون دقيقاً لكنه لا يمثل حقيقة الأرض القاسية.

وكانت أعلى وتيرة تضخم منذ عام 1964 والتي اقتربت من معدل التضخم القياسي البالغ 37.8٪، وجاءت قراءة التضخم متماشية مع توقعات وزارة المالية من 36٪ إلى 38٪ في أبريل.

ولا يزال غالبية السكان الباكستانيين يعيشون في المناطق الريفية، وقفز معدل التضخم إلى 33.5٪ في المدن، بحسب شبكة PBS.

وذكرت أن تضخم أسعار الغذاء ارتفع إلى 52.2٪ في المناطق الريفية، بفضل القرار الخاطئ للحكومة بزيادة سعر دعم القمح بنسبة 77٪ دفعة واحدة.

وكانت هناك سبع مجموعات أسعار للمستهلكين شهدت معدل تضخم تجاوز 40٪ بما في ذلك المشروبات الكحولية والتبغ الذي ارتفع إلى 134٪ بسبب قرار الحكومة زيادة الضرائب على التبغ والمشروبات، ومع ذلك فقد عانى مجلس الإيرادات الفيدرالي من عجز هائل في الإيرادات بلغ 400 مليار روبية في 10 أشهر فقط من هذه السنة المالية.

وساهم انخفاض قيمة العملة الناجم في الغالب عن فشل الحكومة في إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي، والزيادة في أسعار الغاز والكهرباء والميزانية المصغرة، في أعلى معدل تضخم منذ 59 عاماً في باكستان.