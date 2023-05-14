وذكرت النقابة، في بيان: "ما زالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لليوم الثامن والعشرين على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".وأوضح البيان أن عدد الوفيات بين المدنيين ارتفع "منذ بداية الاشتباكات لــ 530 حالة وفاة، و2948 حالة إصابة".وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المفاوضات بينهما، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.