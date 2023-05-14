بزيارة رسمية.. زيلينسكي يصل برلين وألمانيا تستعد لتسليمه حزمة الأسلحة

وكتب زيلينسكي على تويتر "أنا موجود الآن في برلين"، معدداً في تغريدته "أسلحة. حزمة قوية. دفاع جوي. إعادة إعمار. الاتحاد الأوروبي. حلف شمال الأطلسي. أمن".وأعلنت الحكومة الألمانية، أمس السبت، أنها تستعد لتسليم أسلحة بقيمة 2,7 مليار يورو إلى أوكرانيا، تشمل 30 دبابة ليوبارد 1 ومدرعات ومسيّرات وأنظمة دفاع جوي وصواريخ وذخائر.ولم يتم بشكل رسمي تأكيد برنامج زيارة زيلينسكي حتى الآن، لكن وفقا لتقارير إعلامية محلية من المتوقع أن يلتقي صباحا مع المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.وقد يتوجه أيضا إلى مدينة آخن في غرب ألمانيا التي ستمنحه هذا العام جائزة شارلمان الدولية المخصصة للمساهمين في تعزيز الوحدة الأوروبية.ومن المقرر أن تحضر الحفل في آخن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي