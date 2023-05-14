الدول السبع وأوروبا تتخذان قراراً بشأن واردات الغاز الروسي

وبينت الصحيفة إن القرار، الذي من المقرر أن يضع قادة مجموعة السبع اللمسات النهائية عليه في قمة تبدأ الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية، سيمنع استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات في العام الماضي.على صعيد منفصل، قدمت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما الاتفاقية التي وقعتها بشأن التعاون في مجال إمداد الصين بالغاز الطبيعي عبر طريق الشرق الأقصى، للتصديق عليها.ووقعت الاتفاقية في موسكو وبكين في 31 يناير 2023، وتحدد شروط وأحكام التعاون لتوريد الغاز من روسيا إلى الصين عبر طريق الشرق الأقصى، وتحديدا المنطقة الحدودية بين البلدين.وذكرت شركة غازبروم، في وقت سابق، إنه بعد وصول المشروع إلى طاقته الكاملة، ستزيد إمدادات الغاز الروسي إلى الصين بمقدار 10 مليارات متر مكعب إلى إجمالي 48 مليار متر مكعب يوميًا، بما في ذلك عمليات التسليم عبر خط أنابيب الغاز الرئيسي في سيبيريا.