العائلة الملكية الأردنية تحتفل بتخرج الأميرة سلمى (صور)

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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
من حفل تخريج سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.
الف مبارك لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأميرة سلمى🥳 pic.twitter.com/ozcLvXP4Pw
— شادن سامي عمارين (@shadenamarin) May 12, 2023
من حفل تخريج سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.
الف مبارك لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأميرة سلمى🥳 pic.twitter.com/ozcLvXP4Pw
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A post shared by Royal Hashemite Court (@rhcjo)
A post shared by Royal Hashemite Court (@rhcjo)
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A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)
A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)