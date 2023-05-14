صفعة أردوغان لطفل بمركز انتخابي تتصدر مواقع التواصل.. ما القصة؟

السومرية نيوز - دوليات



تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا مفاده أن الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان صفع طفلًا في مركز انتخابي.



ومن ثم تداولت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر أردوغان يداعب طفلًا عبر صفعة خفيفة على وجهه قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

حسابات التابعة للمعارضة: #أردوغان صفع طفلا في المركز الانتخابي#تركيا_الان#الانتخابات_التركية2023 #الانتخابات_التركيه pic.twitter.com/wNeJ4UWWGV — تركيا الآن (@turkeyalaan) May 14, 2023



كما ظهر الطفل نفسه في مقطع فيديو آخر بجانب عقيلة أردوغان أثناء توزيع الرئيس التركي أموالًا على مجموعة من الأطفال. كما ظهر الطفل نفسه في مقطع فيديو آخر بجانب عقيلة أردوغان أثناء توزيع الرئيس التركي أموالًا على مجموعة من الأطفال.