صفعة أردوغان لطفل بمركز انتخابي تتصدر مواقع التواصل.. ما القصة؟

حسابات التابعة للمعارضة: #أردوغان صفع طفلا في المركز الانتخابي#تركيا_الان#الانتخابات_التركية2023 #الانتخابات_التركيه pic.twitter.com/wNeJ4UWWGV
— تركيا الآن (@turkeyalaan) May 14, 2023
حسابات التابعة للمعارضة: #أردوغان صفع طفلا في المركز الانتخابي#تركيا_الان#الانتخابات_التركية2023 #الانتخابات_التركيه pic.twitter.com/wNeJ4UWWGV
#أردوغان يوزع أموالا على أطفال داخل إحدى مدارس #إسطنبول قبيل الإدلاء بصوته الانتخابي #تركيا #الانتخابات_التركية_2023 #TürkiyeYüzyılı #Erdogan pic.twitter.com/YFz9D1g2WY
— Erem News - إرم نيوز (@EremNews) May 14, 2023
#أردوغان يوزع أموالا على أطفال داخل إحدى مدارس #إسطنبول قبيل الإدلاء بصوته الانتخابي #تركيا #الانتخابات_التركية_2023 #TürkiyeYüzyılı #Erdogan pic.twitter.com/YFz9D1g2WY