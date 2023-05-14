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لإعادة فتح سفارة المملكة.. وفد سعودي في ليبيا

دوليات

2023-05-14 | 09:19
لإعادة فتح سفارة المملكة.. وفد سعودي في ليبيا
المصدر:
وكالات
538 مشاهدة

أعلنت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الاحد، عن وصول وفد من وزارة الخارجية السعودية إلى العاصمة الليبية لإعداد الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة المملكة في طرابلس، بعد نحو 9 سنوات على إغلاقها.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إنه "استقبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوازرة الخارجية والتعاون الدولي راشد أبوغفة، ومدير إدارة الشؤون العربية خليفة القايدي، صباح اليوم بمطار معيتيقة الدولي، وفدا من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية برئاسة عبد الله بن فهد الشمري وزير مفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والإفريقية، والذي وصل في زيارة رسمية لدولة ليبيا تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية بطرابلس".

وأكد أبوغفة: "عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما".

وكانت السلطات السعودية قد قررت، في العام 2014، إغلاق سفارة المملكة في طرابلس بسبب تدهور الأوضاع الأمنية آنذاك.

واستقبل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قبل أسبوعين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي.
وأكد الوزير السعودي، وفقا لبيان صادر عن الخارجية السعودية في 30 نيسان الماضي، خلال اللقاء على "دعم المملكة للحل الليبي/ الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، كما تم بحث سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة".
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