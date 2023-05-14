أردوغان يعلق بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية

وقال اردوغان في تدوينة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، "اعزائي رفاق الدرب والقضية.. تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا والحمد لله".وأضاف: "الآن، وكما هو الحال دائما، حان الوقت لمتابعة نتائج صناديق الاقتراع.. وحتى نصل للنتائج النهائية، نستمر في حماية إرادة أمتنا وشعبنا".وفي تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد، أغلقت مراكز وصناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا أبوابها.ومن المنتظر أن تعلن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية مساء اليوم وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وفق ما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار الجمعة الماضي.