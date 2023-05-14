دولة خليجية تواجه "السب الإلكتروني" بغرامة "ضخمة"

وأوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة للدولة "وعي"، من خلال مادة فيلمية أنه "طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 43 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي".وأشارت النيابة العامة الإماراتية، إلى أن "هذه الجريمة قد تعتبر مشددة في حال وقعت في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله".لكن المادة لا تشير إلى مدة الحبس في حال ارتكاب السب عبر وسيلة تقنية أو شبكة الإنترنت.