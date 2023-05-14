نتائج الانتخابات التركية بعد فرز 60% من الأصوات.. أردوغان يتقدم

وبعد فرز 60.36 % من الأصوات، أوضحت قناة "تي آر تي" الحكومية التركية، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا جاءت كالآتي:رجب طيب أردوغان: 51.71%محرم إنجه (منسحب): 0.52%كمال كليشدار أوغلو: 42.45%سنان أوغان: 5.32%.وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، اكتمال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم البلاد بلا مشاكل.جاء ذلك في بيان الأحد عقب اكتمال عملية التصويت في عموم تركيا، مع حلول الساعة 17:00 عصر الأحد بالتوقيت المحلي.