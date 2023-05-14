الحرس الثوري يوجه رسالة الى فصائل المقاومة الفلسطينية

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قاآني قوله في رسالته: "يا قادة غرفة العمليات المشتركة، لقد سجلتم ملحمة جديدة في تاريخ المعركة، وأثبتم مرة أخرى أنكم قادرون علي كسر هيمنة العدو وإلحاق الهزيمة به".وأضاف:" بتعاونكم ووحدتكم استطعتم أن تسجلوا انتصارا آخر في سجل انتصاراتكم السابقة، وهذه الانتصارات هي خطوات ثابتة نحو النصر النهائي".وأكد قاآني أن "إيران ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، كما ستواصل تقوية محور المقاومة حتى استئصال الكيان الصهيوني من أرض فلسطين".