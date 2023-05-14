المعارضة التركية تتحدث عن "رقم قياسي" في الانتخابات

وقالت مصادر عن المعارضة التركية لوكالة "تاس" الروسية: "وفقا للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني، وهذا رقم قياسي".ولم تصرح لجنة الانتخابات التركية المركزية عن بيانات الإقبال حتى اللحظة.وانتهت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، اليوم الأحد عند الساعة الخامسة بعد الظهر، فيما تم إغلاق مراكز وصناديق الاقتراع في عموم تركيا، وسط نسبة مشاركة مرتفعة جدا، حيث يخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي.