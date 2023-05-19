بن فرحان: إعلان جدة أكد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية

وقال بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الـ 32 في جدة، أن إعلان جدة أكد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية".وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن "تسهم عودة سوريا للجامعة العربية في إنهاء أزمتها، كما رحب برسالتي الرئيسين الصيني والروسي للقمة العربية".وشدد بن فرحان، على "أهمية الحلول السياسية في كل من السودان واليمن ومواصلة تكثيف الجهود العربية لمساعدة سوريا والرفض التام لتشكيل ميليشيات وجماعات مسلحة خارج نطاق الدولة".وتضمن البيان الختامي للقمة أكثر من 32 بندًا لمختلف القضايا الملحة في العالم العربي، بدءًا من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، مرورًا بالملف الإيراني، وصولًا إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.