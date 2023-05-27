بـ 5 يونيو.. وزارة الخزانة الأمريكية تحدد موعدا جديدا لإفلاس الحكومة

وبحسب ما ورد في رسالة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت ييلين لزعماء الكونغرس، فإن "بناءً على البيانات الواردة الأخيرة، نتوقع أن الخزانة سيصبح لديها نقص موارد لتنفيذ المهام الحكومية في 5 يونيو في حال إذا لم يتم رفع أو وقف حد الدين العام".ودعت يلين الكونغرس لمعالجة مشكلة حد الدين العام بأسرع وقت ممكن.ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 ترليون دولار.