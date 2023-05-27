انفجار بالقرب من خط أنابيب نفطية في روسيا

وكتب فيديرنيكوف في صفحته على "تلغرام": "ألحق انفجار وقع صباح اليوم السبت ضررا بمبنى إداري لخط أنابيب النفط بالقرب من قرية ليتفينوفو بمنطقة نيفيلسكي. ولم يؤد إلى وقوع إصابات".وأضاف: "وفق المعلومات الأولية، تضرر المبنى في هجوم بمسيرتين. والاستنتاجات النهائية ستكون موجودة بعد انتهاء عمل فريق الطوارئ في المكان".