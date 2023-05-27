روسيا تعلن تدمير مستودعي ذخيرة ومقري قيادة أوكرانيين

وقالت الوزارة في بيان: "تم تدمير مستودعين للذخيرة تابعين للواء الهجوم 79 المحمول جواً و 128 ألوية الهجوم الجبلي للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة نوفوميخيلوفا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت: "تعرضت مراكز قيادة اللواءين الميكانيكيين الرابع والعشرين والخامس والأربعين للقوات المسلحة الأوكرانية للتدمير في منطقتي فيرخنيكامينسكوي وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".