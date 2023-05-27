اشتباكات بين "طالبان" والقوات الإيرانية تخلف عددا من القتلى

ونقلت وكالة "تسنيم" عن حرس الحدود الإيراني، إن "الاشتباكات بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني وقعت على حدود محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية وولاية نيمروز الأفغانية".وأوضح حرس الحدود الإيراني، انه "وقع الاشتباك بسبب محاولة مسلحين مجهولين الدخول إلى الأراضي الإيرانية، وأدى تبادل إطلاق النار بين الطرفين إلى خسائر كبيرة في صفوف المسلحين".ولفت حرس الحدود إلى أن "الاشتباكات انتهت عقب "تواصل السفارة الإيرانية لدى كابول مع المسؤولين المعنيين في طالبان".