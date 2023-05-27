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الانتخابات التركية.. جولة الحسم الثانية تنطلق غدا والكفة لصالح اردوغان
دوليات
2023-05-27 | 13:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
714 مشاهدة
يذهب الأتراك، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الشعب، مع زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة.
ولم تسفر الجولة الأولى التي جرت في 14 مايو الجاري، عن حصول أي من المرشحين على نسبة الحسم 50+1 في المئة، حيث حصل أردوغان عن على نسبة 49 في المئة، بينما حصل أوغلو على 45 في المئة من الأصوات.
وقبل يوم من الذهاب نحو التصويت، تبارت المؤسسات التي تقوم باستطلاعات الرأي على إعلان ما توصلت إليه بشأن نتائج جولة الإعادة.
واشارت شركات كثيرة الى فوز اردوغان بالجولة الثانية، حيث توقعت "كوندا" فوزه بنسبة 52.7 في المئة مقابل 47.3 في المئة لكليجدار أوغلو، وشركة "آسال" إلى 53.4 المئة، وشركة "ساروس" 53.1 في المئة من الأصوات لرجب، فيما توقعت شركة "بيمار" حصوله على 52.19 في المئة، فيما رجحت أغلب استطلاعات الرأي بقاء الرئيس أردوغان في السلطة لمدة خمس سنوات أخرى".
وبشأن كليجدار أوغلو، لم تتوقع الكثير من الشركات فوزه بالانتخابات ما عدا شركتي "AREA" و "ORC" الأولى رجحت ان الفارق بسيط قد يصل الى 50.6 في المئة، والثانية توقعت حصوله على نسبة 51.4 في المئة من الأصوات.
يرى محللون، إنه بعد الجولة الأولى تبدو حظوظ الرئيس أردوغان هي الأقوى حيث يحتاج فقط إلى نصف نقطة في الجولة الثانية للبقاء في السلطة، أما كليجدار أوغلو فيحاول استمالة أصوات الـ5 في المئة التي صوتت لتحالف الأجداد في الجولة الأولى.
فيما رجح اخرون، احتمال فوز أردوغان هو الأقوى بعدما أبدى المرشح الرئاسي سنان أوغان دعم أردوغان في الجولة الثانية، ولو تمكن من إقناع نسبة قليلة ممن صوتوا له ستكون كافية لفوز الرئيس الحالي، بينما يواجه كليجدار أوغلو عدة صعوبات لتأمين أصوات تحالف الأجداد بشكل كامل إضافة إلى إقناع عدد ممن عزفوا عن التصويت في الجولة للنزول والتصويت له للمحافظة على حظوظه في المنافسة.
فاقت أعداد المصوتين بالخارج في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية أعدادهم في الجولة الأولى، حيث شارك مليون و895 ألفا و430 ناخبا تركيا، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وذلك في الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية.
وفي الجولة الأولى التي انعقدت منتصف الشهر الجاري، أدلى مليون و839 ألفا و461 مغتربا بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت (53.85%). وحصل الرئيس رجب طيب أردوغان على (57.47%) من أصوات الخارج مقابل (39.57%) لمنافسه كمال كليجدار أوغلو.
ويمثل المغتربون نحو 5 في المئة من إجمالي الناخبين، ويتجاوز عددهم 3 ملايين في 73 دولة بالعالم.
ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت بما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع، ويشمل العدد أكثر من ستة ملايين مارسوا هذا الحق للمرة الأولى يوم 14 مايو، فضلا عن وجود ما يقارب 3.4 مليون ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 مايو الحالي.
تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش)، وتغلق في الخامسة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش) يوم 28 مايو.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات عالية بشكل عام. وفي 14مايو، وصلت نسبة الإقبال الإجمالية إلى 87.04 بالمئة، إذ بلغت 88.9 بالمئة داخل تركيا و49.4 بالمئة في الخارج.
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