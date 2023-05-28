زلزال بقوة 5.5 يضرب شرق روسيا

السومرية نيوز – دوليات



أفاد فرع الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بإقليم كامتشاتكا، اليوم الأحد، بتسجيل زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر بالقرب من سواحل الإقليم.



وجاء في بيان صدر عن الخدمة أن الزلزال وقع على بعد 199 كيلومترا من قرية ميلكوفو.



وأضاف أن مركز الزلزال وقع على عمق 53 كيلومترا.



ولا توجد هناك أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

