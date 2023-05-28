جولة الحسم.. الناخبون الأتراك يتجهون نحو صناديق الاقتراع

وسيختار الأتراك الرئيس الجديد الذي سيقود بلادهم لمدة 5 سنوات مقبلة، من بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.وجرت الجولة الأولى للانتخابات قبل أسبوعين، وحل فيها أردوغان في المركز الأول بعد حصوله على 49.51%، بينما جاء كليجدار أوغلو في المركز الثاني بعد حصوله على 44.8%.وحصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17%، ليخرج من السباق الرئاسي قبل أن يعلن دعمه لأردوغان في جولة الإعادة.وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا التي تشهد فيها جولة ثانية لانتخاب رئيسها، بعد فشل المرشحين في الجولة الأولى في بلوغ عتبة الحسم المطلوبة (50% + 1).