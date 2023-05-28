أوغلو يكشف عن قراره الأول عند الفوز بالانتخابات الرئاسية

وقال أوغلو: "من أول القرارات التي سأوقع عليها في حال انتخابي هو نقل مباريات كرة القدم على شاشات TRT بلا تشفير.. سرقوا حتى أبسط الأشياء التي ترفّه عن المواطنين، سأصالح الشعب مع TRT بهذا القرار وأجعلها فعلًا قناة الشعب".يذكر أن كمال كلتشدار أوغلو صعد لرئاسة حزب الشعب الجمهوري بعد انتشار شريط فاضح لرئيسه السابق دنيز بايكال أجبره على الاستقالة من منصبه.