حضور دولي بارز في حفل زفاف ولي عهد الأردن

وفي التفاصيل، تشارك سيدة أميركا الأولى، جيل بايدن، زوجة الرئيس جو بايدن في حفل زفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والآنسة رجوة آل السيف، في أول زيارة لها بالشرق الأوسط.واللافت في الأمر أن الزفاف يشهد حضور دولي رسمي بعد تأكيد مشاركة ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.ومن بين الحضور أيضًا، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال. كما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي.والجدير بالذكر، أنه تربط جو بايدن والسيدة الأولى صداقة عميقة وطويلة الأمد مع والدي ولي العهد، الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا.