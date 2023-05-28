النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات التركية

وأغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، تمهيدا لفرز الأصوات في اقتراع شارك فيه 60 مليون ناخب.وحسب قناة "TRT" التركية، أظهرت النتائج الأولية أنه بعد فرز 49.39% من الأصوات:أردوغان يتقدم بـ56.36%.مقابل 43.64% لكيليتشدار أوغلو.