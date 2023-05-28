أول تعليق لأردوغان بعد فوزه في الانتخابات

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، شكره للشعب التركي الذي وصفه بـ"النبيل" بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال أردوغان في خطاب لأنصاره، "أشكر شعبي النبيل الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة خمس سنوات".

وأضاف "قلنا مراراً أن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، مشدداً بالقول "باي باي كمال"، في اشارة الى منافسه في الانتخابات.

وفاز الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.