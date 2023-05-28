واشنطن تعلق على فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس الامريكي جو بايدن، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن في تصريحات صحافية "أتطلع إلى مواصلة العمل مع تركيا كحلفاء في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.