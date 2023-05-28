سوريا.. سماع دوي انفجارات في محيط دمشق

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في محيط العاصمة كانت جراء "تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية".

ووفقا لمصادر أمنية بحسب وكالة "سبوتنيك"، "يتصدى سلاح الدفاع الجوي السوري، لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، حيث أطلقت طائرات إسرائيلية عددا من الصواريخ باتجاه أحد المواقع".



وأضافت المصادر: "نفذت الطائرات المعادية عدوانها من فوق أراضي الجولان السوري المحتل". ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن وقوع إصابات.