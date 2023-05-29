أردوغان ينتقد خصمه كليجدار أوغلو: هناك شيء خطأ بحسابات المحاسب

وأشار أردوغان إلى أن عدد نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان كان أكبر في عام 2018، وأن عددهم في البرلمان انخفض من 146 إلى 129 منذ ترشيح كليجدار أوغلو.وقال الرئيس التركي الفائز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة: "أين ذهب عدد النواب؟ من 146 إلى 129، ما هو العدد الأكبر؟ أعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تقول إن الرقم 129 أكبر".وأردف أردوغان موجها حديثه لخصمه الذي كان يعمل محاسبا: "أنا لست محاسبا، لكنني أعتقد أن هناك شيئا خطأ بحسابات المحاسب".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأحد، وفقًا للمجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.