انخفاض أسعار الذهب بعد اتفاق سقف الدين الأمريكي

وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة.ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 1943.30 دولار للأوقية.وتأثر الذهب سلبيا كأحد أصول الملاذ الآمن بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير/ كانون الثاني 2025، وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه.إضافة إلى ذلك، كشفت بيانات يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع في أبريل/ نيسان، وأن التضخم تسارع.وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو/حزيران إلى 65.3% وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام.وارتفع مؤشر الدولار، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2/% إلى 23.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1/% إلى 1023.83 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1428.07 دولار للأوقية.