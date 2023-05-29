تركيا تحكم علاقتها مع سوريا بثلاثة محاور

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن، في مقابلة مع قناة محلية، "هناك ثلاث قضايا مهمة مع سوريا: محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية".وأشار إلى أنه "لا يوجد تاريخ خطة ذات موعد محدد لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".وأضاف قالن: "بالطبع نريد أن يعود هؤلاء الناس، لكنهم بشر. يجب ألا ننسى هذا. سنتخذ خطوات معقولة وإنسانية من أجل عودة اللاجئين".