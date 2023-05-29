منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: الانتخابات التركية ليست "حرة ونزيهة"

وقالت رئيسة وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فرح كريمي: " في الوضع الصعب الذي نحن فيه في تركيا، ولكن مع ارتفاع نسبة الاقبال وإدراك أنه كان أمام الناس خيار بين البدائل السياسية الحقيقية، سيكون من قصر النظر القول إن الانتخابات كانت حرة أو نزيهة".وأشارت إلى "ضرورة مراعاة تعليقات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول ما اسمته التغطية "المتحيزة" للانتخابات في وسائل الإعلام، وعدم وصول المعارضة إلى وسائل الإعلام".ومن جانبه، قال رئيس بعثة مراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فرانك شوابي: "من الصعب وصف عملية معقدة كالانتخابات بكلمة أو اثنيتن، إذا سألت أولادي: عندما يلعب فريقا كرة قدم، وأحد هذين الفريقين يمتلك أحذية والآخر لا، هل سيكون هذا عادلا أم لا؟، لا أعرف، الأمر ليس سهلا، كان علينا تقييم الكثير من الجوانب، ولا نريد اختزال هذا التقييم في كلمة أو كلمتين".وأشار الى أن "الجولة الثانية من التصويت جرت في ظروف لم تكن دائما مطابقة لشروط اجراء انتخابات ديمقراطية".وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، مساء الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.