بعد الهزة الأرضية في فكتوريا.. السعودية تحذر رعاياها باستراليا

وكتبت السفارة على حسابها في "تويتر"، :"تنبيه.. نظرا لحدوث هزة ارضية في ولاية فكتوريا، تأمل السفارة من كافة المواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الصادرة من مكتب الأرصاد الجوية في الولاية".ودعت سفارة المملكة لدى كانبرا إلى التواصل معها في حال الطوارئ على الهاتف الساخن.