روسيا تحذر: اتفاق الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لن يعمل بعد الآن

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أثناء زيارة إلى نيروبي: "إذا بقي كل شيء على ما هو عليه، وواضح أنه سيبقى كذلك، فسيكون من الضروري المضي انطلاقا من حقيقة أنه (الاتفاق) لم يعد يعمل".ويتطلب الاتفاق الذي أُبرم في تموز العام الماضي من الأمم المتحدة مساعدة روسيا في تذليل أي عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة لمدة ثلاث سنوات.وأضاف لافروف أن "ذلك الاتفاق لم يتحقق "مطلقا".وتم التوصل إلى اتفاق الأمم المتحدة وروسيا في نفس الوقت الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير آمن للمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود بعد الغزو الروسي في شباط 2022.ووافقت موسكو على مضض هذا الشهر على تمديد اتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين آخرين حتى 17 تموز لكنها قالت إنه يجب إحراز مزيد من التقدم لتعزيز مصالحها الخاصة.وقال لافروف إنه لم "يصل للدول الأكثر فقرا في العالم سوى أقل من ثلاثة بالمئة فقط من الحبوب التي تم تصديرها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود".