الاتحاد الأوروبي: روسيا لن تتفاوض ما لم تنتصر في الحرب

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأوروبي قوله، أنه "غير متفائل" بشأن ما يمكن أن يحدث في الصراع هذا الصيف".واضاف خلال فعالية في برشلونة: "أرى أن لدى روسيا نية قاطعة لكسب الحرب.. روسيا لن تدخل في مفاوضات ما لم تربح الحرب".