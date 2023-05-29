لخمسة أيام.. تمديد وقف إطلاق النار في السودان

وقال المكتب في بيان: "رحبت السعودية والولايات المتحدة بالاتفاق على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعه الجانبان في 20 أيار، لمدة 5 أيام".وأضاف البيان أن "التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول".