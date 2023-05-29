بسبب المثليين.. بايدن يهدد أوغندا بعقوبات

وقال الرئيس الأمريكي في بيان، أن "إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يشكل انتهاكا مأسويا لحقوق الإنسان العالمية".واضاف إنه "طلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي أن يجري تقييما لتداعيات القانون على "كل أوجه الالتزام الأمريكي تجاه أوغندا"، بما في ذلك خدمات الإغاثة، وغيرها من المساعدات والاستثمارات".وأوضح بايدن أن "الإدارة ستدرس أيضا فرض عقوبات على أوغندا ومنع الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان أو فساد في أوغندا من دخول الأراضي الأمريكية".ووقع الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، على مشروع قانون مكافحة المثلية، ليصبح قانونا بعد التعديلات التي تم تبنيها، لجعله أكثر صرامة.كما أكدت رئيسة البرلمان الأوغندي، أنيتا أمبين، أن "الرئيس موسيفيني نفذ ولايته الدستورية على النحو المنصوص عليه في المادة 91 (3) (أ) من دستور عام 1995 - ووافق على قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023".وأضافت: "لقد وقفنا بقوة للدفاع عن ثقافة وقيم وتطلعات شعبنا وفقا للهدفين 19 و24 من أهدافنا الوطنية والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة".