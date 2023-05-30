لمدة 50 عاما.. الطائرات المسيرة تتسبب بفرض عقوبات أوكرانية على إيران

وتشمل اللوائح الجديدة حظر تصدير "السلع العسكرية وذات الاستخدام المزدوج" إلى إيران و"تعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية لصالح المقيمين في إيران".وستحظر العقوبات أيضا مرور البضائع الإيرانية من الأراضي الأوكرانية والطائرات الإيرانية من التحليق في أجواء أوكرانيا.ويأتي ذلك بعد أن شنّت روسيا هجمات باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية وقتل مدنيين.وفي خطابه المسائي، طلب الرئيس زيلينسكي من الشعب الإيراني ألا يكونوا "شركاء في الإرهاب الروسي".وقال زيلينسكي إن جنود بلاده أسقطوا 900 طائرة بدون طيار حتى الآن، وأن 1160 منها استُخدمت ضد أوكرانيا.