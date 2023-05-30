مصرع وإصابة 67 شخصاً إثر سقوط حافلة في الهند

ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى كلية الطب الحكومية، شاشي سودان، قوله، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع حيث أن هناك اثنين من المصابين في حالة حرجة.وقال مسؤولون، إن الحافلة، التي كانت قادمة من أمريتسار في طريقها إلى مدينة كاترا بولاية جامو وكشمير، تعرضت للحادث في منطقة جاهجار كوتلي.وقال المسؤولون إن الحافلة انزلقت عن الطريق الوطني السريع جامو- سريناجار وانقلبت على الجسر في منطقة جاجار كوتلي.يشار إلى أن مدينة كاترا تعد مخيماً أساسياً لزوار الضريح الشهير على قمة تلال تريكوتا. وقال ضابط في قوات الشرطة المركزية، إنه تم انتشال 10 جثث.