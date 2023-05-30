إيران توضح موقفها من تعزيز العلاقات مع مصر

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن جهرمي قوله: "الحكومة مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر، ورئيس الجمهورية أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات قائد الثورة".وكان المرشد الإيراني علي الخامنئي رحَّب، ، خلال لقاء مع سلطان عمان، بالوساطة العمانية لعودة العلاقات بين طهران والقاهرة، قائلًا: "نرحب بهذا الموقف وليس لدينا مشكلة في هذا الصدد".وأضاف: "شهدنا في الأيام القليلة الماضية زيارة سلطان عمان لطهران والتي جاءت تماشيًا مع استمرار سياسة الجوار، وتم التوقيع على وثائق تعاون في خمسة مجالات مختلفة وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة".ولفت جهرمي إلى "أبعاد زيارة سلطان عمان لطهران، قائلًا: "الحكومة أخذت بعين الاعتبار القضايا الاقتصادية والتجارية، وتضاعف حجم التبادلات بين البلدين في العام الماضي مقارنة بعام 2020، وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة. وستُنشر أخبار سارة في هذه المجالات".وتابع: "تم تحقيق التنمية في مجالات النقل والعبور، وتم التوصل إلى اتفاقيات جيدة في مجال الاقتصاد الصحي واقتصاد السياحة، وهذا يمكن أن يساعد في توظيف القدرات المتبادلة بشكل أفضل".