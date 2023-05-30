يتجاوز عمقه 10 الاف متر.. الصين تبدأ بحفر بئر لاستكشاف الأرض

وقالت وكالة الأنباء "شينخوا" الصينية، إن "أعمال الحفر بدأت الساعة 11:46 من صباح اليوم، لتمثل علامة بارزة في استكشاف الصين لأعماق الأرض، وتوفر فرصة غير مسبوقة لدراسة مناطق الكوكب العميقة تحت سطح الأرض".وأضافت أنه "بتصميم يبلغ عمقه 11100 متر، تقع البئر في المناطق النائية لصحراء تاكليماكان، أكبر صحراء في الصين، وأثناء عملية الحفر، ستتوغل المعدات في عمق الأرض، مخترقة أكثر من 10 طبقات قارية، بما في ذلك النظام الطباشيري".ونقلت الوكالة الصينية عن الخبير التقني الذي انضم إلى العملية، وانغ تشون شنغ، قوله إن "حفر بئر بعمق يزيد على 10 آلاف متر هو محاولة جريئة لاستكشاف المنطقة غير المعروفة من الأرض، وتوسيع حدود الإدراك لدى الإنسان".