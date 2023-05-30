عقب إصابة 30 جنديا شمال كوسوفو.. "الناتو" يصدر قرارا جديدا

وقال الأدميرال ستيوارت بي مونش في بيان: "يعد نشر قوات إضافية من الناتو في كوسوفو إجراء حكيما لضمان أن قوات كوسوفو لديها القدرات التي تحتاج إليها للحفاظ على الأمن وفقا لتفويض مجلس الأمن الدولي".وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف".وتابع: "أريد أن أثني على قوات (كفور) لاتخاذها إجراءات سريعة ومنضبطة ومهنية للتدخل لوقف الاضطرابات وإنقاذ الأرواح".وأشار الى، انه "يجب توقيف العنف وعلى جميع الأطراف التوقف عن اتخاذ إجراءات لتقويض السلام في كوسوفو".ويعد العنف الحالي هو الأحدث مع تصاعد التوترات نهاية الأسبوع الماضي عندما وضعت الحكومة الصربية الجيش في حالة تأهب قصوى، وأرسلت المزيد من القوات إلى الحدود مع كوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن بلغراد عام 2008.